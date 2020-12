Quique Setién se lâche sur le Barça

Le week-end dernier nous apprenions par le biais des médias catalans que Quique Setién (62 ans) attaquait le Barça en justice. Licencié cet été, après la déconvenue 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'ancien entraîneur du club n'a toujours pas reçu une seule indemnité, lui dont le contrat courait jusqu'à juin 2021. Faute d'accord entre les deux parties, c'est donc au tribunal que les choses vont se régler, tandis que dans le même temps, les trois anciens adjoints du technicien, Eder Sarabia, Fran Soto et Jon Pascua, ont quant à eux tous trouvé un terrain d'entente.

«Le Barça ne m'a pas indemnisé et ne m'a rien proposé. Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire que j’étais licencié, s'est plaint Setién sur les ondes de la Cadena Cope ce lundi soir, avant de revenir sur la situation des Blaugranas. Il est évident que le club traverse un moment inquiétant. C'est quelque chose qui, lorsque vous arrivez, est clairement perçu et cela affecte directement les performances sportives. Vous croyez toujours que de l'intérieur vous pourrez peut-être aider à résoudre le problème, mais malgré notre volonté de bien faire, ça nous a été impossible.»