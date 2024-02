Serie A : l’AS Rome est de retour au premier plan avec Daniele de Rossi !

Depuis plusieurs années, l’AS Rome n’est plus un candidat crédible au titre en Serie A. Pire encore, la Louve ne se bat même plus pour la Ligue des Champions et est une abonnée aux autres compétitions européennes, à l’instar de la C4 qu’elle a remportée en 2022 sous la houlette de José Mourinho. Depuis, le technicien portugais a été licencié après un début de saison 2023-2024 plus que poussif. Disposant pourtant d’un effectif très intéressant, le Special One n’a pas réussi à trouver la bonne formule dans la capitale transalpine et a donc été remercié le 16 janvier dernier.

La même journée, l’AS Rome avait déjà annoncé le successeur de l’entraîneur de 60 ans. En effet, après une aventure ratée à la SPAL, c’est Daniele De Rossi, légende du club de la capitale, qui était appelé à la rescousse de son équipe fétiche. Une mission sauvetage sur laquelle l’ancien milieu de terrain a sauté alors que quelques doutes escortaient sa nomination. Toutefois, seulement quatre jours après son retour au Stadio Olimpico, le tacticien de 40 ans s’est illustré avec un succès bien construit face au Hellas Vérone (2-1).

Daniele de Rossi a trouvé la bonne formule

Du haut de ses 616 matches avec la Roma, Daniele De Rossi connaît le club mieux que quiconque et a su activer les bons ressorts tactiques et mentaux pour changer la face de son équipe. Victorieux de la Salernitana la semaine passée, le club romain a récidivé hier soir en s’imposant largement à domicile contre Cagliari (4-0). Un succès avec brio qui a permis de mettre en exergue les grands progrès réalisés par les coéquipiers de Romelu Lukaku. Avec un 4-3-3 convaincant, Lorenzo Pellegrini et Paulo Dybala semblent bien plus libres de s’exprimer. Un système qui profite également à Leandro Paredes, qui renaît de ses cendres dans un rôle de sentinelle qui lui sied à merveille. Recruté en fin de mercato, Angelino a été excellent sur le flanc gauche de la défense hier. Mis en confiance par De Rossi, ces derniers le rendent bien à leur entraîneur.

Ce dernier a d’ailleurs fait part de sa joie ce lundi à l’issue de la victoire brillante de son équipe : «j’ai aimé le match, je suis très content. Ce que j’ai le plus aimé, c’est de voir sur le terrain les choses que j’avais le plus soulignées au cours de cette semaine pleine d’entraînement. J’ai aimé ce que j’ai vu : en plus du milieu de terrain, la défense aussi, qui était attentive. Nous devons améliorer beaucoup de choses, mais je me considère satisfait de ce match.» 8 buts inscrits, 2 encaisses, trois victoires en trois matches et une cinquième place retrouvée en Serie A. Le retour de Daniele de Rossi à Rome ressemble à un conte de fées pour le moment. Mais voilà, l’ancien international de la Squadra Azzurra fera face à son premier gros test ce samedi avec la réception de l’impressionnant leader du championnat transalpin, l’Inter Milan, ce samedi à 18h. Une chose semble certaine : une belle rencontre nous attend entre ses deux mastodontes italiens qui sont en pleine bourre !