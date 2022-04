PSG : Eric Junior Dina Ebimbe évoque son avenir

Titulaire surprise lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Angers, le Titi parisien, Eric Junior Dina Ebimbe, disputait ce mercredi son 14e match de la saison. S'il a évidemment disputé moins de rencontres que la saison dernière lors de son prêt à Dijon, le joueur de 21 ans ne prend pas en compte la difficulté pour les jeunes du centre de formation à s'imposer dans un effectif comme celui du PSG : «je ne me pose pas de question par rapport à cela. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup. Je veux saisir les opportunités offertes par le coach. Le reste, on verra. Je ne me prends pas la tête par rapport à cela.»

En fin de contrat en juin 2023, l'international U21 français sait qu'il a besoin de temps de jeu pour continuer à se développer. Et s'il risque d'en avoir lors des quelques dernières journées, il serait également déjà tourné vers l'avenir à en croire ses propos tenus hier soir sur Prime Video : «oui, je discute en interne avec la direction. Nous essayons de trouver un terrain d’entente. Cela peut prendre du temps. J’essaie d’avoir le discours le plus rassurant possible et de faire le bon choix pour les saisons à venir. »