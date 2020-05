Kevin Fortuné : « je veux rebondir en France ! »

À 30 ans, Kevin Fortuné n’est plus à proprement parler un débutant. L’international martiniquais a pas mal bourlingué en National avant d’exploser sur le tard à Béziers, toujours en N1 (17 buts en 2015-16). Cette belle performance lui ouvre les portes de la Ligue 2 et plus précisément celle du RC Lens. Dans une équipe en pleine reconstruction et qui vise la Ligue 1, le natif de Paris, dont les points forts sont la percussion, la vitesse et la puissance, réalise deux bonnes saisons, mais rate à chaque fois la montée (20 buts et 18 passes décisives en 87 matches avec les Sang et Or toutes compétitions confondues).

Recruté dans les dernières heures du mercato par Troyes, lui aussi candidat à la montée, l’attaquant, capable d’évoluer aussi bien en 9 et demi que sur les ailes, réalise là encore une saison pleine, la meilleure de sa carrière (11 buts et 10 passes décisives en 33 matches avec l'ESTAC) comme il nous l’a confié ce mercredi au téléphone. « Ma meilleure saison, je l'ai réalisé à Troyes où j'avais terminé meilleur buteur et mon ratio de but était le meilleur de ma carrière », nous raconte-t-il sans oublier de rendre un hommage au RC Lens, « dans un club où il a passé deux superbes saisons ».

« Si un club de Ligue 1 pense à moi, je suis là »

Bien dans l’Aube avec un contrat de trois ans à la clé, Kevin Fortuné a finalement décidé de tout plaquer pour tenter sa chance en Iran du côté du Tractor FC, l’un des plus gros clubs du pays avec son stade de 66 000 places. Une expérience aussi courte qu’enrichissante (10 matches – 1 but) dans un pays plutôt fermé comme il nous l’explique : « j’ai découvert une nouvelle culture, un nouveau championnat qui est très physique. Un pays très communautariste qui a du mal à accepter les étrangers, mais en soit un championnat très rugueux et où j'ai appris à parler mieux anglais. Mais aujourd’hui, c’est terminé, j’ai résilié mon contrat avec le club iranien depuis le mois de février et j’attends un nouveau challenge. »

Revenu en France près de ses proches, Kevin Fortuné s’entretient quotidiennement avec un préparateur physique pour garder la forme et être prêt à repartir dès qu’un club fera appel à lui. Pour lui, l’objectif est simple : rebondir en France. « Mon objectif principal est de rebondir en France parce que j'ai ma famille et mes enfants ici. Après, si j'ai un bon challenge à l'étranger, pourquoi pas, mais je privilégie la France. » Ce joueur, qui a fait tant de mal aux clubs de Ligue 2 entre 2016 et 2019, envoie un message clair aux clubs français. « Si un bon club de Ligue 2 s’intéresse à moi, pourquoi pas, mais si un club de Ligue 1 pense à moi, je suis là. Je suis ouvert à toutes les propositions. Après, le club qui me donnera le temps de jeu nécessaire et le projet que je souhaite, ça sera avec le plus grand des plaisirs.» Avis aux amateurs.