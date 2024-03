Pays-Bas : une nouvelle génération prête à conquérir l’Europe

«Je redoutais de tomber contre eux, car ils sont capables de nous poser des problèmes». Olivier Giroud confiait son inquiétude de jouer contre les Pays-Bas au moment du tirage au sort des phases de poules de l’Euro 2024. Et on peut le comprendre, car malgré les deux défaites en éliminatoires contre les Bleus, leurs seuls revers en huit matchs (six victoires), les Oranje font figure d’outsider pour le tournoi cet été. Emmenés par une nouvelle génération talentueuse, les hommes de Ronald Koeman sont très ambitieux. «L’objectif, c’est de gagner l’Euro, comme pour tout le monde. Quand on joue un tournoi, on cherche à le gagner. Les Pays-Bas peuvent être forts», avait assuré le sélectionneur.

Si Ronald Koeman a modifié son onze de départ à multiples reprises depuis sa prise de pouvoir après le Mondial 2022, c’est aussi parce qu’il n’avait - presque - jamais toutes ses munitions à disposition. Il a essayé plusieurs systèmes, à trois et quatre défenseurs, sans pour autant trouver le schéma idoine. Mais il dispose d’un vivier très intéressant, avec de jeunes joueurs qui réalisent une excellente saison dans leurs clubs respectifs en Europe, avec en figure de proue Xavi Simons (20 ans).

Le milieu offensif du RB Leipzig, étincelant cette saison avec le club allemand (9 buts et 13 passes décisives en 36 matchs), est certainement le plus grand espoir du football néerlandais. D’autres joueurs ont intégré le groupe récemment, à l’image de Jérémie Frimpong (23 ans), ultra décisif avec le Bayer Leverkusen (11 buts et 11 passes décisives en 33 matchs), ou encore Tijjani Reijnders (25 ans) et Micky van de Ven (22 ans), tous deux titulaires respectivement avec l’AC Milan et Tottenham pour leur première saison dans leur nouveau club. En revanche, le défenseur central des Spurs s’est blessé et ne fera pas partie du groupe pour les deux matchs amicaux face à l’Écosse (22 mars) et l’Allemagne (26 mars). Ronald Koeman peut aussi s’appuyer sur des talents issus du championnat national, à l’image des trois joueurs de Feyenoord, Quilindschy Hartman (22 ans), Lutsharel Geertruida (23 ans) et Quinten Timber (22 ans), convoqué pour la première fois avec les A cette semaine.

La réussite d’un mélange expérience et jeunesse

Autant de nouvelles têtes, tous sur une excellente dynamique, qui viennent rajeunir un groupe vieillissant et en échec sur les derniers tournois internationaux. Quart de finaliste lors du Mondial 2022 (battu par l’Argentine aux tirs au but), éliminé en huitièmes de finale de l’Euro 2021 par la République tchèque et absent du Mondial 2018 et de l’Euro 2016, les Pays-Bas avaient besoin d’un nouveau souffle pour retrouver les sommets, plus atteints depuis l’Euro remporté en 1988.

Cette génération ambitieuse s’est intégrée à un groupe déjà expérimenté. Le capitaine Virgil van Dijk (32 ans), le leader de cette sélection, est revenu à un très haut niveau cette saison avec Liverpool, et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Rappelé à l’occasion pour le rassemblement du mois de mars, tout comme Georginio Wijnaldum (33 ans) et Marco Bizot (33 ans), Memphis Depay (30 ans) est l’un des hommes les plus en forme de l’Atlético de Madrid, décisif contre l’inter Milan en Ligue des Champions. Le rassemblement de mars va permettre à Ronald Koeman d’allier les anciens et les nouveaux, et d’enfin trouver la bonne formule, à quelques mois de l’Euro.