Pourquoi Pep Guardiola ne veut plus revoir João Cancelo à Manchester City

Le bilan de João Cancelo (29 ans) avec Manchester City (9 buts, 22 passes décisives en 154 matches, toutes compétitions confondues) en avait fait l’un des titulaires de Pep Guardiola. En Angleterre, beaucoup se félicitaient d’ailleurs d’avoir vu City se débarrasser du flop Danilo en l’échangeant simplement contre le Portugais en 2019. Le départ de Cancelo en plein milieu de la saison dernière en a donc surpris plus d’un. Pourquoi Guardiola a-t-il accepté de prêter un de ses titulaires au Bayern Munich en janvier 2023 ? Au final, cela n’a pas empêché l’Espagnol et son équipe de réaliser l’incroyable triplé Ligue des Champions, Premier League, FA Cup, mais les raisons du divorce entre Cancelo et Guardiola demeuraient inconnues.

Depuis, le latéral lusitanien a enchaîné un prêt de six mois au Bayern Munich (qui n’a pas souhaité lever l’option d’achat de 70 M€) avant d’atterrir cette saison au FC Barcelone. Cette fois, sans option d’achat. À son arrivée en Catalogne, Cancelo a toutefois tenu un discours plus qu’élogieux envers son ancien coach. « Je dois remercier tout le monde à City, j’y ai vécu les meilleurs moments de ma carrière. Et c’est grâce à mes coéquipiers, à Pep Guardiola, au staff technique, un groupe très bon et très uni. Je dois remercier tout le monde à City, j’y ai vécu les meilleurs moments de ma carrière. » Encore lié à City jusqu’en 2027, Cancelo espère maintenant que le Barça (ou un autre club) pourra le recruter définitivement. Car Guardiola n’en veut plus du tout.

Un départ réglé en 4 jours

Et pour la première fois, Catalunya Radio a dévoilé les dessous du divorce entre les deux hommes. Tout aurait commencé le 14 janvier 2023, lors du derby face à Manchester United perdu par les Skyblues (1-2). Guardiola n’aurait pas aimé certaines attitudes et aurait décidé de procéder à plusieurs changements pour le match suivant. L’une des décisions du Catalan a été de sortir Cancelo du onze de départ et de le remplacer par le jeune Rico Lewis (18 ans).

La suite ? City s’est imposé lors des trois matches suivants sans Cancelo. Agacé d’avoir été relégué sur le banc de touche, le Portugais aurait alors eu une attitude au sein du vestiaire qui n’a pas plu à Guardiola (lors du match de FA Cup contre Arsenal le 27 janvier). À l’issue du match, Guardiola est alors parti voir deux de ses dirigeants, Txiki Begiristain et Ferran Soriano, pour leur réclamer de sortir Cancelo du vestiaire. Agent du défenseur, Jorge Mendes s’est alors activé et quatre jours plus tard João Cancelo était prêté au Bayern Munich. Depuis, le FC Barcelone ne se plaint pas de ce divorce. Bien au contraire (2 buts et 1 passe décisive en 4 matches).