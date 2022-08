Barça : énorme révélation dans le dossier Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Auteur d'un mercato estival complètement dingue, le FC Barcelone semble bien décidé à l'enflammer un peu plus. Si Frenkie de Jong est lui poussé vers la sortie, les dirigeants catalans rêvent déjà du grand retour de Lionel Messi à l'été 2023 et sont d'ores et déjà prêts à accueillir un nouveau renfort avec l'arrivée de Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol appelé à concurrencer Jordi Alba sur le couloir gauche. Mais ce n'est pas tout.

Dans le viseur des Blaugranas depuis plusieurs semaines, Bernardo Silva (27 ans) pourrait lui aussi débarquer en Catalogne. Et dans ce dossier, Gerard Romero, journaliste très bien renseigné sur l'actualité du Barça, a d'ailleurs lâché une information de taille ce lundi. Selon lui, Bernardo Silva chercherait d'ores et déjà une maison du côté de la cité catalane. De quoi renforcer un peu plus la possible arrivée du Portugais et confirmer le mercato XXL réalisé par la direction catalane.