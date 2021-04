PSG : Keylor Navas absent contre Saint-Etienne ?

Le PSG reçoit Saint-Étienne ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (à suivre en live sur notre site à partir de 13h) et tentera de revenir sur le LOSC, le leader du championnat. Problème, il faudra sans doute se passer des services de Keylor Navas, selon les informations de L'Equipe.

Le gardien de but est malade et ne s'est pas entraîné ce vendredi. S'il n'a pas la covid-19, il n'est pas certain de pouvoir se présenter à la séance de demain. Le staff technique ne prendra aucun risque, alors qu'une grosse série de matches se présente entre Saint-Étienne, Angers en Coupe de France, Metz en championnat, avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City.