Lille - PSG : les compositions probables

Impressionnants en ce début de saison avec deux victoires écrasantes contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0,), les Parisiens auront la possibilité de récupérer leur trône de leader du Championnat de France dès ce soir. Dépassés par l’OM, victorieux face à Toulouse hier (3-1), les hommes de Luis Enrique devront pour ça se défaire d’une équipe en confiance : le LOSC. Avec ses deux succès obtenus face à Reims (2-0) puis Angers (2-0), Lille n’a toujours pas encaissé de but en championnat cette saison. Cerise sur le gâteau : les Dogues ont décroché cette semaine leur qualification en Ligue des Champions face au Slavia Prague (3-2 score cumulé), de quoi alimenter un peu plus leur capital confiance.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Bruno Genesio devrait aligner du classique : Lucas Chevalier, qui pourrait d’ailleurs être convoqué en Bleus pour la première fois de sa carrière en cas de forfait d’Alphonse Areola aujourd’hui, sera titularisé dans les buts. De droite à gauche, l’international algérien Aïssa Mandi, l’espoir français Bafodé Diakité, et le Brésilien Alexsandro, composeront la défense à trois. Thomas Meunier et Gudmundsson occuperont les couloirs du 3-4-3, alors que Benjamin André et l’Islandais Haraldsson seront alignés en soutien de la recrue Osame Sahraoui, Edon Zhegrova, et Jonathan David. Titulaire le week-end dernier contre Angers, Ethan Mbappé ne devrait pas commencer la rencontre.

À lire

Lille veut tenter l’énorme coup Anthony Martial

Toujours pas de Randal Kolo Muani

De son côté, Luis Enrique ne devrait pas non plus nous réserver de grandes surprises. Gianluigi Donnarumma sera épaulé par Achraf Hakimi, Marquinhos et Pacho. La seule inconnue réside au poste de latéral gauche, puisque Nuno Mendes, malade, n’a pas pu répondre à l’appel pour cette rencontre. Logiquement, Lucas Beraldo devrait endosser ce rôle, le Brésilien ayant déjà montré par le passé qu’il avait la capacité d’occuper le poste. Au milieu de terrain, la triplette à 20 ans de moyenne d’âge sera évidemment reconduite.

La suite après cette publicité

Une semaine après une performance XXL face au MHSC, l’international tricolore Warren Zaïre-Emery, ainsi que les deux Portugais, Joao Neves, déjà auteur de 4 passes décisives en 2 journées, et Vitinha, seront titulaires. Dans le couloir droit, Ousmane Dembélé sera missionné pour apporter du déséquilibre, comme Bradley Barcola, son pendant à gauche. À noter que l’ex-Lyonnais devra marquer au moins 2 buts pour retrouver la tête du classement des buteurs, Mason Greenwood totalisant désormais 5 réalisations après son doublé d’hier contre Toulouse. Enfin, comme contre Montpellier, Asensio sera préféré à Randal Kolo Muani en pointe.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Un 1er but de Randal Kolo Muani face à Lille peut vous rapporter jusqu’à 590€.

La suite après cette publicité

Suivez le match LILLE- PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.