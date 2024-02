Mercato : Fulham est en plein panic buy pour son attaquant

Club cherche attaquant désespérément. Voilà en gros l’annonce émise par Fulham depuis le 1er janvier et l’ouverture du mercato. Seulement cela fait un mois que les prospections ont démarré… et elles ne se sont jamais terminées. Les Cottagers ont multiplié les pistes, ont joué la montre sur d’autres dossiers, ont enregistré la blessure de leur ailier, Harry Wilson, pour un mois et se retrouvent le bec dans l’eau à quelques heures de la fermeture du marché des transferts.

Le seul Raul Jimenez (5 buts en 19 matchs de Premier League) apparaît bien seul sur le front de l’attaque et les remplaçants que sont Rodrigo Muniz et Carlos Vinicius ne pèsent pas assez lourd. Le départ d’Aleksandar Mitrovic pour Al-Hilal contre 52 M€ l’été dernier se fait encore sentir. «Nous avons vendu notre attaquant pour une grosse somme d’argent et n’avons pas pu le remplacer» reconnaît d’ailleurs Marco Silva en conférence de presse ce jeudi, avant le match contre Burnley samedi.

Les noms défilent, les refus aussi

Le club s’est pourtant démené sur le marché mais il a sans doute perdu trop de temps avec le dossier Armando Broja. Chelsea est toujours disposée à vendre son attaquant mais il réclamait 70 M€. Une somme beaucoup trop élevée pour les Cottagers, même si la direction des Blues a revu ses prétentions à la baisse face au manque d’offre pour le buteur. «Je ne ferai aucun commentaire sur les joueurs ou sur les rumeurs. Ce n’est pas nécessaire» a sobrement réagi Silva.

Les noms se sont alors multipliés ces dernières heures. D’après L’Equipe, le BvB a été contacté pour un prêt de Sébastien Haller. Le club allemand n’a pas donné suite. Toujours en Bundesliga, une offre de prêt assorti à une option d’achat de 15 M€ a été formulée à Stuttgart pour faire venir Silas Katompa Mvumpa. Elle a été refusée selon Sky Sport Germany. Fulham a même tenté un coup de poker en contactant West Ham afin de se faire prêter… Saïd Benrahma. Les Hammers ont dit non pour laisser l’Algérien filer en direction de l’OL…