Ajax : André Onana plaît aussi en France

Il semblait qu'Arsenal était en pole position dans le dossier André Onana (25 ans). Et pourtant, les Gunners ont de la concurrence. Selon les informations de Goal, un autre pensionnaire de Premier League, qui a terminé dans les 8 premiers du dernier championnat, a également un œil sur le Camerounais, qui pourra reprendre la compétition le 3 novembre après une suspension pour usage de produits interdits.

La suite après cette publicité

Et toujours d'après Goal, plusieurs écuries de Ligue 1 se seraient également manifestées. Aucun nom n'a en revanche filtré, mais on sait que l'Olympique de Marseille, Lille et l'AS Monaco observent attentivement le marché des gardiens.