OL : John Textor regrette de ne pas avoir viré Laurent Blanc plus tôt

Revenu sur un banc de touche français le 2 octobre 2022, Laurent Blanc retrouvait la Ligue 1 dans le costume d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le Cévenol avait signé pour deux ans, avant l’arrivée au pouvoir de John Textor. Mais après un début d’année 2023 convaincant, Blanc n’a pas réussi à empêcher l’OL de sombrer. Le champion du monde 98 est même allé jusqu’à annoncer publiquement que la meilleure solution pour Lyon était de se séparer du coach. Finalement débarqué le 11 septembre dernier, Blanc aurait dû être viré bien avant selon John Textor.

«J’ai été très perturbé par ce que j’ai observé lors de notre dernier match du championnat, à Nice. J’ai eu le sentiment que l’encadrement et les joueurs n’accordaient aucune valeur à cette rencontre. Laurent Blanc est un homme formidable, il a toujours été très agréable avec moi, mais il m’a envoyé cet été des signaux que j’aurais dû mieux interpréter. Les joueurs faisaient preuve de manque d’ambition, de travail et de préparation physique. En juillet, je pensais qu’ils seraient excités à l’idée de rencontrer Manchester United à Édimbourg en Écosse. Dès le coup d’envoi, j’ai constaté leur manque d’intérêt. Ensuite, contre Crystal Palace, on a observé le même manque d’ambition. Puis notre défaite à Molenbeek, qui venait de quitter la deuxième division belge, a été la démonstration de tous nos problèmes. Normalement, ce que montre une équipe pendant la présaison est très différent de ce qu’elle montre quand le championnat commence. Mais, au bout de cinq ou six matchs, je voyais une équipe qui ne voulait simplement pas jouer, des joueurs qui n’étaient pas en forme, qui ne travaillaient ni à l’entraînement ni en match. Je regarde 250 matchs par an, je vois des joueurs, je vois des données, je sais reconnaître l’ambition», a-t-il déclaré au Monde.