OM : le point mercato de Pablo Longoria

Ce lundi, l’Olympique de Marseille présentait Iliman Ndiaye. A cette occasion, Pablo Longoria était présent et n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le mercato. Mais le dirigeant espagnol s’est montré très bref.

«Pour Alexis Sanchez, on en a déjà discuté. Hormis la position de latéral droit, on est complet. Pour Vitinha, rien n’a changé depuis des semaines. Il n’est pas dans le marché. On lui fait confiance, il a fait une bonne entrée contre le Bayer. Pour Chancel Mbemba, il y a eu des contacts avec des clubs mais on a discuté avec le joueur et on a décidé de continuer l’aventure», a confié le président olympien en conférence de presse.