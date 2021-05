PSG : mais où était Mauro Icardi ?

La suite après cette publicité

Le bluff était difficile à tenir après avoir vu Kylian Mbappé débarquer à l'aéroport du Bourget en boitant clairement lundi. Sans surprise, l'attaquant français s'est assis sur le banc de touche et le scénario de la rencontre s'est chargé d'empêcher son entraîneur de le faire entrer et de risquer de le perdre pour la fin de saison. A la place, Mauricio Pochettino a choisi Mauro Icardi et a expliqué son choix de la sorte. « Icardi c’est un attaquant avec l’expérience de ces matchs-là. Il apporte différentes choses à notre équipe. » Au final, l'entraîneur argentin a faux sur toute la ligne.

D'abord parce que l'expérience de ces rencontres de très haut niveau, Icardi ne l'a pas vraiment. Il a joué sa première campagne de Ligue des Champions en 2018-2019 avec l'Inter Milan. Quant à l'accession au dernier carré, il l'a vécue avec le PSG la saison passée et son apport s'est limité à 78 minutes de jeu contre l'Atalanta Bergame. Plus la moindre minute passée sur le terrain pour la suite de la compétition.

Des statistiques dramatiques

Ensuite, il ne faudra même pas revoir le match pour s'apercevoir de l'absence total d'impact d'Icardi sur la rencontre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : 16 ballons touché en 62 minutes de présence, 9 passes tentées (8 réussies, dont 4 pour Paredes), 5 passes reçues, 0 tir, 0 faute commise, 0 faute subie. Un fantôme. Alors, bien sûr, personne n'attendait d'Icardi un match digne de Kylian Mbappé, mais quand même, le gouffre est gigantesque.

Noté 2,5 par notre rédaction, 2 par celle de L'Equipe et 2 par celle du Parisien, Mauro Icardi n'a donné aucune garantie pour l'avenir quant à sa capacité à élever son niveau de jeu quand cela est nécessaire. Il avait pourtant su être à la hauteur comme lors du huitième de finale aller à Barcelone. Transparent et totalement inutile face à Manchester City, Icardi a basculé dans l'esprit de certains dans la catégorie flop de recrutement, alors qu'il a coûté 50 M€ au PSG. Reste que l'année prochaine, en fonction du choix de Kylian Mbappé, il pourrait bien être le numéro 1 dans la hiérarchie à ce poste.