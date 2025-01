Le mariage de Hulk avec la nièce de son ex-femme fait scandale !

Ancien joueur du Porto et du Zenit Saint-Pétersbourg, Hulk (38 ans) n’a pas encore raccroché les crampons. Le vainqueur de la Ligue Europa 2011 qui compte 49 capes et 11 buts avec le Brésil sort d’une saison chargée avec son club de l’Atlético Mineiro. Performant la saison dernière avec 19 buts et 13 passes décisives en 53 matches, l’attaquant a notamment participé à la finale de la Copa Libertadores perdue contre Botafogo (3-1). Actuellement il fait scandale, car il vient de se marier avec Camila Angelo qui n’est autre que la nièce de son ex-épouse Iran Angelo de Souza. En couple avec Camila Angelo depuis plusieurs années, il s’était marié avec elle sur le plan civil et ils viennent finalement de concrétiser leur mariage religieux. Cette union ne passe vraiment pas dans la famille de Camila comme le rapporte Marca.

«Les mensonges et les déloyautés sont comme des couteaux, ils nous coupent la chair, ils nous font saigner, nous sécher, mourir un peu à l’intérieur. Je me réveille et m’endors sans comprendre pourquoi tout m’est arrivé. La douleur est très grande, parfois je pense que cela va me déchirer le cœur. Elle était une fille pour moi», avait d’ailleurs déclaré en 2021 Iran Angelo de Souza, l’ex-femme de Hulk. Sa soeur Rayssa n’a pas été tendre envers sa nièce et son ancien beau-frère juste après leur mariage. «Aujourd’hui est un jour difficile à accepter, un jour qui révèle jusqu’où peut aller la trahison lorsqu’elle vient des gens. On s’y attend le moins. Si ma mère était en vie, je suis sûr qu’elle ne serait pas capable de supporter une telle monstruosité. Voir une petite-fille, qui a grandi sous son toit, trahir sa propre famille d’une manière aussi cruelle serait un coup qu’elle ne pourrait pas surmonter. C’est triste de constater que Judas n’apparaît pas seulement dans les récits anciens, parfois il dort sous le même toit, mange à la même table et, au bon moment, te poignarde dans le dos… Elle était la demoiselle d’honneur au mariage de ma soeur, cette femme perfide, manipulatrice et cruelle qui ne pensait qu’à l’argent», a-t-elle déclaré. Pas certain qu’Hulk et sa nouvelle épouse soient conviés aux fêtes de famille.