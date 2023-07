L’Olympique de Marseille enrôle Ismaïla Sarr !

La suite après cette publicité

L’OM est inarrêtable cet été ! Après avoir officialisé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, et ce sans oublier le transfert définitif d’Amine Harit, le club phocéen poursuit son mercato XXL et vient d’annoncer un nouveau renfort ce lundi soir. Son nom ? Ismaïla Sarr. Passé par Metz et le Stade Rennais, l’international sénégalais (54 sélections, 11 buts) retrouve donc la Ligue 1, quatre ans après son départ vers Watford.

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Ismaïla Sarr en provenance du Watford FC. L’ailier s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L’OM souhaite la bienvenue à Ismaïla Sarr.», précise à ce titre le communiqué de la formation marseillaise pour officialiser la nouvelle. Comme nous vous le révélions dernièrement, Pablo Longoria avait érigé le natif de Saint-Louis au rang de priorité. Après avoir trouvé un accord verbal avec les différentes parties, l’OM se renforce donc sur le plan offensif et pourra désormais compter sur le feu follet sénégalais.

Une expérience de la L1, un passage convaincant en Angleterre !

Si le montant de l’opération devrait se situer aux alentours de 11 millions d’euros, Ismaïla Sarr va ainsi apporter sa vitesse, sa percussion et surtout de la profondeur au jeu olympien. Ailier droit polyvalent, capable d’évoluer à gauche ou en pointe, le buteur de 25 ans représente alors un atout de taille pour Marcelino. Avec son expérience du championnat de France, le joueur des Lions de la Teranga ne devrait, par ailleurs, avoir aucun mal pour s’adapter à son nouvel environnement. Il se serait engagé pour les cinq prochaines années sur la Canebière.

Auteur d’une dernière saison convaincante en Championship, Sarr avait inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 39 matches sous le maillot de Watford. Fort, par ailleurs, de 50 rencontres disputées en Premier League lors de son passage chez les Hornets (10 réalisations, 8 offrandes), l’homme aux 90 matches de Ligue 1 (18 buts, 17 passes décisives) va ainsi pouvoir poursuivre sa progression dans un club aux ambitions débordantes. Un nouveau très joli coup réalisé par les Phocéens !