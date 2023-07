Accord trouvé pour Ismaïla Sarr à l’OM !

La suite après cette publicité

L’OM est en train de réaliser un mercato de très haute volée jusque-là. Alors que les dirigeants olympiens ont bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang pour une bouchée de pain, ces derniers ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Face au climat d’austérité qui règne désormais au PSG et alors que Lens a perdu Openda et Fofana, les Marseillais savent qu’ils ont un coup à jouer en Ligue 1 tout en s’assurant une place pour la prochaine édition de Ligue des Champions.

Pour ce faire, Marseille veut encore plus étoffer son secteur offensif. Et après Aubameyang, les Phocéens ont ciblé depuis plusieurs jours Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais a souhaité, dans un premier temps, rester à Sheffield même si les positions se sont clairement rapprochées ces dernières heures comme nous vous l’informions en exclusivité. Et alors que les derniers contacts avec Ndiaye étaient positifs, l’OM a avancé sur une autre piste en parallèle : Ismaila Sarr. Et les dernières nouvelles autour du feu follet sénégalais sont plus que positives.

À lire

OM : la réaction de la direction à la suite de la décision du TAS

Un accord de principe en passe d’être trouvé

En effet, selon nos dernières informations, l’OM serait sur le point de toucher au but avec Watford pour attirer l’ancien Rennais. En effet, un accord de principe serait sur le point d’être trouvé. Le joueur souhaite rejoindre Marseille et trouver un accord contractuel avec lui est également sur le point d’être fait.

La suite après cette publicité

Le montant de la transaction n’excédera pas les 20 millions d’euros et devrait se situer entre 15 et 20 millions d’euros. Les négociations sont avancées entre tous les parties et il ne devrait s’agir que d’une question de jours avant que tout ce beau monde se mette au diapason sur un accord total. Décidément, le mercato olympien démontre que le club est en train de grandir depuis plusieurs années. Avec ce genre d’arrivées, l’avenir s’annonce radieux sur la Canebière.