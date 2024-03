Ligue 1 : Monaco rattrapé sur le fil, Reims et Clermont l’emportent

Dans le prolongement du match nul entre Brest et Lille à Francis-Le Blé, la 26e journée de Ligue 1 s’enchaînait avec le traditionnel multiplex dominical avec trois rencontres à suivre en simultané. Devant son public, l’AS Monaco avait l’opportunité de prendre la deuxième place en cas de résultat favorable contre Lorient. Emporté par la fougue lorientaise, le club de la Principauté a pris le bouillon d’entrée de jeu. Malheureux, Singo a permis aux Merlus de faire la course en tête en marquant contre son camp (4e). Mais à force de faire le siège du but breton, Monaco a profité d’une mésentente entre Mvogo et Mendy pour égaliser (27e). Derrière, le club princier a bien mieux débuté sa seconde période et a logiquement pris les devants grâce à Fofana (60e). Pensant avoir fait le plus dur, le club asémiste s’est fait surprendre dans le temps additionnel, Bakayoko offrant le point du nul à Lorient (90e+4).

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 56 25 35 16 8 1 56 21 2 Brest 47 26 16 13 8 5 36 20 3 Monaco 46 26 11 13 7 6 47 36 4 Lille 43 26 14 11 10 5 37 23 5 Nice 43 26 7 12 7 7 27 20 6 Lens 42 26 8 12 6 8 35 27 7 Marseille 39 25 14 10 9 6 40 26 8 Reims 38 26 -1 11 5 10 34 35 9 Rennes 36 25 7 9 9 7 38 31 10 Lyon 34 26 -10 10 4 12 30 40 Voir le classement complet

En quête d’un succès depuis fin février, Reims accueillait sur ses terres Metz. Très bien entré dans cette partie, le club champenois a pris les devants après seulement 3 minutes de jeu grâce à Diakité (3e). Malgré une légère frayeur suite au but annulé d’Agbadou, Metz a bien réagi en recollant très vite au score par l’intermédiaire du jeune Atta (15e), auteur de son premier but en Ligue 1. Sur un fil, les Grenats se sont écroulés en fin de partie, Ito permettant au SDR de s’imposer (79e). Lanterne rouge au coup d’envoi, Clermont espérait un miracle contre Le Havre pour conserver ses chances de se maintenir dans l’élite française. Ainsi, Cham a montré la voie à ses partenaires en trouvant la faille à la 12e minute de jeu. En supériorité numérique après l’exclusion de Rashani, le HAC a comblé son retard via Ayew (45e+2). Un penalty bêtement concédé par Lloris a permis à Cham de doubler la mise (45e+5). Plombés par l’expulsion de Targhalline, les Hacmens n’ont pas eu les ressources suffisantes pour relever la tête et retombent dans leurs travers.

Tous les résultats de 15h

Monaco 2-2 Lorient : Mendy (CSC, 27e), Fofana (60e) / Singo (CSC, 4e), Bakayoko (90e+5)

Reims 2-1 Metz : Diakité (3e), Ito (79e) / Atta (15e)

Clermont 2-1 Le Havre : Cham (12e, 45e+5) / Ayew (45e+1)