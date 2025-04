OL : l’effet Thiago Almada se fait déjà sentir

L’OL a trouvé son messie. Et il se nomme Thiago Almada. À 23 ans, l’Argentin est en train de prendre petit à petit le pouvoir chez les Gones aux côtés d’un Rayan Cherki avec lequel il s’entend très bien nous a-t-on glissé au club. Il en est de même avec Georges Mikautadze, avec lequel il apprécie de jouer, ou encore avec son compatriote Nicolas Tagliafico et Lucas Perri, qui a évolué à Botafogo tout comme lui. Pour Thiago Almada, cette parenthèse brésilienne n’a duré que six mois (3 buts en 26 matches toutes compétitions confondues). Mais elle a été riche en succès puisqu’il a garni son armoire à trophées avec le titre en Serie A et la Copa Libertadores. Toutefois, il était clair dans sa tête et dans celle de John Textor que ce ne serait qu’une étape avant de rejoindre Lyon et l’Europe.

La suite après cette publicité

Malgré les embûches et l’interdiction de recruter des Rhodaniens cet hiver, il a finalement pu rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium grâce à une manœuvre entre les deux clubs appartenant à Eagle Football. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’international argentin et champion du Monde, Thiago Almada, en provenance de Botafogo. Le milieu offensif de 23 ans rejoint l’OL sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’au 30 juin 2025», pouvait-on d’ailleurs lire sur le communiqué de presse publié le 15 janvier dernier. Sauf que cette signature n’a pas été du goût de tout le monde puisque plusieurs clubs de Ligue 1 ont décidé de poser des réserves à chaque match où est présent Almada. Le PSG, l’OGC Nice, Toulouse ou encore le LOSC ont notamment suivi le mouvement.

L’Argentin met tout le monde d’accord à Lyon

Sauf que la DNCG et la LFP ont bien validé cette arrivée. Ce qui n’inquiète pas trop l’OL pour le moment. L’international argentin, lui, peut donc jouer sous ses nouvelles couleurs. Au départ, il a été peu utilisé par l’OL, qui voulait s’assurer qu’il soit au point physiquement et qui ne souhaitait pas se précipiter avant de la lancer dans le grand bain. Un poil frustré car il avait des fourmis dans les jambes, le natif de Buenos Aires a accepté son sort sans broncher, conscient que son heure viendrait tôt ou tard. Sous les ordres de Pierre Sage puis de Paulo Fonseca, il a donc commencé avec quelques entrées en jeu face à Nantes, Marseille, Reims, Montpellier et Paris.

La suite après cette publicité

Ensuite, il a connu sa première titularisation le 2 mars dernier face à Brest (victoire 2-1). Sur le pré 90 minutes, il a enchaîné ensuite entre les titularisations convaincantes (Nice, Le Havre, LOSC et Manchester United) et les entrées en jeu intéressantes (Strasbourg et les deux rencontres contre le FC Steaua Bucarest), que ce soit en championnat de France ou en Ligue Europa. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, elle est plutôt honorable avec 2 buts et 2 assists en 13 apparitions toutes compétitions confondues (612 minutes jouées), dont 5 dans la peau d’un titulaire. Si tout n’est pas encore parfait, le milieu né en 2001 apporte sa finesse technique, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un, sa vision de jeu ou encore le fait qu’il ose beaucoup en attaque.

Il apporte sur et en dehors des terrains

De plus, il amène une certaine grinta qui manque tant parfois à l’OL. Bref, pour le moment le mariage entre l’OL et le milieu de poche se passe plutôt bien. Il durera jusqu’au 30 juin et certainement au-delà, même si des rumeurs venues du Brésil indique qu’il pourrait revenir à Botafogo pour disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. À Lyon, on nous assure qu’on est très content du joueur sportivement. Mais pas que. Son arrivée a aussi été une bonne chose en ce qui concerne le merchandising. Thiago Almada est très vite entré dans le top 6 des plus gros vendeurs de maillot de l’OL nous a-t-on expliqué au sein du club présidé par John Textor. Si l’écart est assez important avec le top 1 et 2 (Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze), l’OL est ravi de cet apport de l’Argentin.

La suite après cette publicité

D’autant que cela pourrait vite augmenter puisque le joueur de l’Albiceleste est en train de monter en puissance et agrandir sa base de fans. Sur les réseaux sociaux du club lyonnais, la signature de l’ancien de Vélez a aussi eu un petit impact. Il y a eu un léger élan de la part des fans argentins, qui se sont abonnés aux comptes de l’OL après son arrivée. Très apprécié par Paulo Fonseca et plus généralement par l’ensemble du staff et du groupe lyonnais, le numéro 23 de l’OL se sent déjà comme un poisson dans l’eau chez les Gones. Il aura encore l’occasion de faire l’étalage de ses nombreuses qualités dimanche face à Auxerre lors d’un match important dans la course à l’Europe ce soir, puis jeudi face à Manchester United en 1/4 de finale de la Ligue Europa. Lyon aura besoin de son maestro argentin pour mener l’orchestre.