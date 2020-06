Gil Dias veut revenir à Monaco mais...

La suite après cette publicité

Prêté cet hiver à Grenade, où il joue peu (4 apparitions, une seule titularisation), Gil Dias (23 ans) se verrait bien revenir à l'AS Monaco cet été, comme il l'a confié au quotidien sportif portugais Record. «Normalement, mon principal objectif est de rester à Monaco», a confié le polyvalent Portugais, sous contrat jusqu'en juin 2022, avant de nuancer.

«Mais je comprends qu’il y a des joueurs de grande qualité et je préfère être prêté que de rester un an sans jouer. Ça ne se passe pas totalement mal, mais pas totalement bien. Si je vois qu’on ne compte pas sur moi, je préfère tenter ma chance une nouvelle fois en prêt. Mais c’est le bon moment pour rester dans un club et s'installer», a-t-il expliqué. A la direction sportive de l'ASM de trancher.