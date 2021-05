Le PSG a un oeil sur Kieran Trippier

La suite après cette publicité

Cet été, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aura du pain sur la planche. Outre le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé à gérer, le Brésilien doit également s’activer pour combler les nombreux manques de l’effectif francilien. Et parmi les postes à renforcer, celui de latéral droit est presque une priorité. Actuellement, le titulaire se nomme Alessandro Florenzi. Mais l’Italien, prêté par l’AS Roma, ne serait plus sûr du tout d’être définitivement transféré chez les Rouge-et-Bleu. La raison ? Une condition physique défaillante.

Viennent ensuite Colin Dagba et Thilo Kehrer. Le premier cité peine lui aussi à convaincre, tandis que le second est un fiasco monumental. Nous vous révélions en exclusivité qu’un retour de Serge Aurier est donc étudié, notamment par Nasser Al-Khelaïfi. Aujourd’hui, The Athletic indique que le club de la capitale a également un œil sur l’Anglais Kieran Trippier. Lié à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2022, l’ancien joueur de Tottenham (6 passes décisives en 27 matches de Liga). Cependant, ce dernier privilégierait un retour au pays où Manchester United lui fait les yeux doux.