FC Barcelone : les déclarations sans détour de Deco sur le mercato

Prenant la suite de Mateu Alemany en tant que directeur sportif du FC Barcelone cet été, Deco a eu l’occasion de lancer les premiers mouvements cet été. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain du FC Porto et du FC Barcelone aura davantage de protagonisme maintenant qu’il est totalement installé à ce rôle. Dans un entretien pour Sport, il est revenu sans détour sur le projet des Blaugranas et il a notamment conforté Xavi dans son rôle d’architecte. Il en a aussi profité pour évoquer les dossiers chauds et pour commencer, il a annoncé la couleur : il n’y aura pas de prolongation à court terme.

«Cette année, nous n’allons pas faire de renouvellements. Nous n’en parlons pas. Nous approchons calmement, sans précipitation, les agents car nous savons qu’il y a des joueurs qui ont cette saison et une ou deux de plus et à ce moment-là, je vais parler aux agents . Les deux parties doivent être heureuses et nous verrons à l’avenir» a déclaré l’ancien international portugais. Arrivant à la fin de leur bail cet été, Marcos Alonso et Sergi Roberto devraient donc voir leur avenir être discuté seulement en fin de saison. La question se posera aussi avec João Cancelo et João Félix. Prêtés respectivement par Manchester City et l’Atlético de Madrid, ils se montrent précieux pour le club catalan.

Deco a confiance envers De Jong, Cancelo et Félix

Deco est favorable au fait de les conserver, mais une saison est longue et il ne veut pas s’avancer sur l’issue de ces dossiers : «nous sommes encore en novembre, il est tôt. Mais bien sûr, nous y réfléchissons déjà. Nous voyons comment se déroule la saison. Il ne fait aucun doute que nous voulons les avoir la saison prochaine, car ils sont valables pour l’équipe. Nous sommes satisfaits de leur prestation. Comment ? Nous verrons, ce sont des discussions pour plus tard.» Autre joueur qu’il aimerait garder et prolonger c’est Frenkie de Jong. Néanmoins, il dispose d’un gros salaire et son contrat court jusqu’en juin 2026.

Deco opte encore pour la carte de la patience tout en confirmant sa confiance envers le Néerlandais : «Frenkie est un grand joueur, je l’aime bien. Il y en a d’autres dans une situation similaire, comme Pedri, Raphinha, Ferran… ce sont des joueurs qui ont un contrat et nous allons essayer de nous améliorer petit à petit. Cela dépendra de lui et aussi de la situation du club, ainsi que des autres joueurs. Bien sûr, De Jong est un grand joueur et nous aimerions avoir de bons joueurs.»

Le chantier de l’attaque

Cet hiver Vitor Roque arrive, cet été Robert Lewandowski sera à un an de la fin de son contrat et Ansu Fati reviendra d’un prêt à Brighton. Sur ce dernier, Deco apprécie son retour en forme progressif en Angleterre : «Ansu peut revenir, bien sûr. Il est très jeune et il est heureux maintenant. Il a demandé à partir en prêt pour quelques minutes et a choisi Brighton et je pense qu’il a bien fait. J’irai le voir bientôt. L’avenir dépend de lui. Il peut revenir au Barça, cela ne fait aucun doute.» Autre solution d’avenir, Vitor Roque plaît beaucoup au dirigeant catalan : «nous voulons tous qu’il vienne le plus tôt possible. Dès le départ, il a été dit qu’il ne viendrait qu’à partir de janvier, car c’était la condition posée par l’Athletico Paranaense.»

«Nous faisons tout, nous connaissons les règlements de LaLiga, il y a eu quelques changements qui peuvent nous aider, et si cela se produit, nous avons également des responsabilités envers LaLiga pour respecter certaines choses en suspens.» a-t-il poursuivi. Désormais âgé de 35 ans et sous contrat jusqu’à l’été 2027, Robert Lewandowski compte 41 buts en 60 matches avec les Blaugranas. Meilleur buteur de Liga la saison dernière, il est suivi de près en Arabie saoudite, mais donne sa préférence au club catalan. Si Deco ne parle pas encore de prolongation, il a maintenu sa confiance envers l’attaquant polonais : «Lewandowski a un contrat et nous sommes très contents de lui. C’est l’un des leaders de l’équipe.»