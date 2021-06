Euro 2020 : les Pays-Bas enchaînent contre l'Autriche et valident leur billet pour les 8es de finale

Après la victoire de l'Ukraine contre la Macédoine du Nord (2-1) et celle de la Belgique face au Danemark (2-1), cette journée se terminait avec une très belle affiche entre les Pays-Bas et l'Autriche dans le groupe C, sur la pelouse de Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam. Après avoir remporté leur premier match, les deux sélections voulaient enchaîner. Côté néerlandais, une victoire était synonyme de huitièmes de finale alors qu'en face, les Autrichiens pouvaient s'en rapprocher. Frank de Boer partait sur un 5-3-2 avec Weghorst et Depay devant. Côté autrichien, Franco Fada sortait un 4-4-2 à plat avec son capitaine Alaba milieu gauche sur le papier.

Face à leur public, les Oranjes ne perdaient pas de temps pour prendre possession du ballon et offrir quelques séquences intéressantes. Et finalement, sur une incursion côté droit, la rencontre basculait déjà avec un penalty suite à une faute d'Alaba sur Dumfries, après consultation de la VAR. Chargé des penaltys, Depay prenait le ballon et ouvrait le score à ras de terre (11e, 1-0). Les Néerlandais géraient bien ce début de match, marqué par quelques erreurs techniques des deux côtés. Depay, encore lui, frôlait le doublé en trouvant le petit filet (24e), tandis que Baumgartner répondait avec la première occasion autrichienne (28e). Mais c'était clairement la seule opportunité pour l'Autriche, dominée en première période.

Dumfries, deux buts en deux matches

Car juste avant la pause, les Oranjes terminaient bien et sur un service de Weghorst, Depay se ratait devant le but vide (40e). Le capitaine Wijnaldum, lui, était contré sur une frappe enroulée (41e). L'Autriche ne pouvait faire que mieux en seconde période, mais la physionomie du match ne changeait pas, avec une domination néerlandaise. La preuve juste après l'heure de jeu avec ce sauvetage de Bachmann devant De Vrij, alors que De Ligt manquait le cadre ensuite (61e). Mais l'Autrichien ne faisait que retarder l'échéance. Car sur un contre, Malen se présentait face à Bachamnn avant de décaler Dumfries, déjà buteur contre l'Ukraine, pour le but du 2-0 (67e).

Avec deux buts d'avance, les joueurs de Frank de Boer étaient forcément plus libérés mais l'Autriche ne lâchait rien, et Kalajdzic voyait son coup de tête contré passer de peu à côté (71e). Fautif sur le penalty, Alaba essayait ensuite de se rattraper avec une lourde frappe qui frôlait le poteau opposé (82e). Derrière, les changements s'enchaînaient mais le score n'évoluait plus. Grâce à ce deuxième succès, les Pays-Bas validaient leur billet pour le prochain tour, et ce avant le dernier match de la phase de poules contre la Macédoine du Nord. L'Autriche, elle, jouera une petite finale contre l'Ukraine.

Le calendrier du groupe C juste ici.