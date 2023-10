Ligue 2 : Saint-Etienne et Grenoble calent, Auxerre enchaîne, Bastia se relance

A la suite de la défaite sur la plus petite des marges de Bordeaux face à Laval, plus que jamais leader incontesté du championnat, plusieurs rencontres avaient lieu ce samedi dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2. À ce titre, l’opposition entre Rodez et Caen nous a livré un scénario rocambolesque. Si Rajot et Arconte ont permis au RAF de rapidement mener au score, le club normand a inversé la vapeur en seulement 7 minutes par l’intermédiaire de Thomas, Mendy et enfin Le Bihan avant la mi-temps. Loin d’avoir lâché l’affaire, Rodez a égalisé avant de l’emporter en fin de partie une nouvelle fois grâce à Arconte, auteur d’un triplé (5-3). Invaincu depuis le début de saison, Grenoble poursuit certes sa série d’invincibilité mais marque le pas. Bousculé, le GF38 peut néanmoins remercier Sivis car le défenseur de Guingamp a permis aux Grenoblois de revenir au score en marquant contre son camp (2-2). Un résultat qui fait les affaires d’Auxerre. Tombeur du Paris FC (2-0), le club bourguignon devient le nouveau dauphin de Laval.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 25 10 8 8 1 1 13 5 2 Auxerre 21 10 13 6 3 1 23 10 3 Angers 20 10 7 6 2 2 15 8 4 Grenoble 20 10 7 5 5 0 11 4 5 ASSE 18 10 4 5 3 2 10 6 6 Rodez 17 10 4 5 2 3 19 15 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres, Saint-Etienne et Ajaccio se sont quittés bons amis (0-0). À l’Ouest, Dunkerque a longtemps pensé s’offrir un succès précieux sur la pelouse de Concarneau mais c’était sans compter sur un doublé de Ba, permettant aux Bretons de s’imposer au forceps (4-3). Respectivement tenus en échec par Troyes (1-1) et Pau (2-2), Valenciennes et Quevilly-Rouen restent englués dans les basfonds du classement. Dans ce choc au sommet entre Amiens et Angers au stade de la Licorne, le match a basculé à l’avantage du SCO. Dos au mur après l’ouverture du score de Caroll, les Angevins ont mis les bouchées doubles pour revenir au tableau d’affichage avant de prendre les devants. En deuxième période, Ferhat et Hunou ont scellé définitivement la victoire des Scoïstes (4-1) alors que les deux équipes ont terminé la rencontre à dix contre dix. Enfin, Bastia a mis un terme à sa spirale négative en s’imposant d’une courte tête contre Annecy (2-1). Un succès qui permet aux Corses se donner de l’air.

