EdF : Didier Deschamps s'enflamme pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a affiché une belle forme ce soir, lors du succès de l'équipe de France contre l'Australie 4-1 pour son premier match de Coupe du Monde. En jambes dans l'axe ou sur son côté gauche, il a pu délivrer une passe décisive pour Olivier Giroud, qui a égalé le record de Thierry Henry, et a marqué un but de la tête, chose plutôt rare chez lui. Pour Didier Deschamps, interrogé en conférence de presse, le Parisien est en grande forme et va monter en puissance au fur et à mesure de ce Mondial.

«Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment que j'échange avec lui. Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition. (...) Marquer des buts de la tête, s'il rajoute cela en plus tant mieux. Il s'inscrit dans un collectif et c'est important même s'il a la capacité à faire des différences. Avoir Kylian à ce niveau, c'est très important pour mon équipe.» Un sélectionneur satisfait donc.