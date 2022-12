La Juventus couve sa pépite Samuel Iling-Junior !

La suite après cette publicité

Actuellement dans un contexte compliqué d'un point de vue administratif avec une direction qui a pris la porte et des démêlés avec la justice, la Juventus connaît aussi un exercice compliqué sportivement. Grâce à une fin d'année positive, la Vecchia Signora est troisième de Serie A à dix points du leader napolitain. Pourtant, cela a été longtemps compliqué et les Turinois ont été éliminés en phase de poules de la Ligue des Champions. Dans une saison de transition, les supporters du club piémontais peuvent au moins se satisfaire d'une jeunesse montante. Incarnée par Nicolò Fagioli (21 ans), Kaio Jorge (20 ans), Matias Soulé (19 ans) et surtout Fabio Miretti (19 ans), la formation et post-formation turinoise reste à un certain degré d'exigence et ce n'est pas Samuel Iling-Junior qui dira le contraire.

Une entrée impressionnante contre Benfica

Ailier gauche anglais de 19 ans, le joueur qui se distingue majoritairement en Serie C avec l'équipe réserve (7 apparitions, 4 buts et 1 offrande) se montre impressionnant en ce début de saison. Formé à Chelsea qu'il a quitté en 2020 afin de continuer à se perfectionner à la Juventus, le gaucher a doucement franchi les étapes au point de faire ses premières feuilles de matches avec l'équipe première à la fin du dernier exercice. Confirmant cela, il obtenait une chance de se montrer contre Empoli (4-0) le 21 octobre dernier. Cinq minutes où il faisait valoir ses qualités de vitesse et de percussion. Ainsi, il était dans le groupe pour affronter Benfica pour une rencontre décisive pour l'avenir européen de la Juventus.

Si les Turinois se sont inclinés 4-3 dans un match où les Portugais auront nettement dominé la rencontre, Samuel Iling-Junior en a profité pour tirer son épingle du jeu. Entrant en jeu alors que le match semblait plié à 4-1, il a totalement inversé le scénario de la rencontre. En 20 minutes, il a fait de son couloir gauche une zone de non-droit pour ses adversaires et s'est notamment offert une passe décisive sur le but d'Arkadiusz Milik (4-2). Une entrée pleine de caractère qui n'aura pas suffi à égaliser, mais qui a eu le don de plaire à son coach Massimiliano Allegri. «Il a apporté de la fraîcheur et de l'insouciance, ce qu'il nous fallait» a lâché l'ancien coach de l'AC Milan.

La Juventus va blinder son joyau

De nouveau utilisé le week-end suivant contre Lecce où il a délivré la passe décisive pour Nicolò Fagioli en fin de rencontre (1-0), il a su rendre la confiance à son coach. Travaillant au quotidien avec lui du côté de l'équipe réserve, Massimo Brambilla a été impressionné par sa rapide éclosion comme il l'a expliqué pour Tuttosport : «Samuel n'a pas subi le passage au niveau professionnel. Il a du physique et de la qualité, mais surtout il est déjà arrivé avec la bonne mentalité. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse marquer les esprits comme ça tout de suite.» Malheureusement, les débuts éclatants ont été ralentis par une blessure. Souffrant d'une contusion au genou, il n'a pas rejoué avant la Coupe du Monde.

Actuellement sur le retour, Samuel Iling-Junior peut se montrer serein, les prochaines semaines vont lui offrir de beaux cadeaux sous son sapin de Noël. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, il se dirige vers une prolongation de 4 ans, soit jusqu'en juin 2027 comme le rapporte Sky Italia. Selon le média italien, le nouveau contrat a déjà été signé. En attendant l'annonce officielle, il va pouvoir s'intégrer de manière permanente au sein de l'équipe première pour la suite de la saison. Il vient d'obtenir le statut de doublure de Filip Kostić dans la hiérarchie des Bianconeri. Si les mauvaises nouvelles ne manquent pas à la Juventus, Samuel Iling-Junior fait figure de joli cadeau de Noël pour la Vecchia Signora.