Juventus : le parquet de Turin abandonne son appel

Depuis l'annonce de la démission de tout l'état-major de la Juventus, la justice italienne poursuit les investigations. On apprend notamment ce mardi que le parquet de Turin a décidé d'abandonner la demande de mesures conservatoires prises contre la Vieille Dame et ses dirigeants dont Andrea Agnelli et le Conseil d'administration turinois mais aussi d'autres suspects liés à l'enquête Prisma, d'après les dernières indiscrétions de nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Cette demande devait être examinée lors de l'audience d'appel prévue le 21 décembre, après que le juge d'instruction du tribunal de Turin, Ludovico Morello, ait rejeté fin octobre la demande de ces mesures conservatoires à l'encontre des différentes personnes incriminées.

Le recours devait également porté sur la saisie préventive d'environ 437.000 euros, en relation avec le délit présumé de déclaration fiscale frauduleuse. Pour rappel, le juge des enquêtes préliminaires avait rejeté les demandes de mesures présentées par le parquet en raison de l'absence de risque de réitération du délit comme par exemple pour les «manœuvres salariales» qui étaient liées à l'urgence de la situation à cause du Covid et donc à «une période historique qui n'est plus d'actualité» et qui ne devrait plus se représenter avant un bon moment.