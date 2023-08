PSG : les mots forts de Luis Enrique sur Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti

La suite après cette publicité

Luis Enrique s’apprête à découvrir la Ligue 1 demain à l’occasion de la réception de Lorient au Parc des Princes (21h). C’est une rentrée qui s’annonce particulièrement chargée puisque le mercato agite le club de la capitale. La réception par son nouveau public s’annonce positive pour le coach espagnol, mais beaucoup moins pour la direction et probablement certains joueurs, les supporters se lassant sans doute des énièmes épreuves que doit affronter le club. Les cas Mbappé, Verratti et Neymar brûlent l’actualité du moment.

Le nouvel entraineur parisien était probablement au courant de ce qui allait se tramer en coulisses. Mais lors de sa première conférence de presse d’avant-match, il a estimé qu’il était temps que tout soit réglé avant le retour des compétitions. «Sur le cas Mbappé, un sujet déjà rencontré par le passé, une solution avait été trouvée entre le club et le joueur. C’est ce que j’aimerais et j’espère que cela va se solder par un accord. Mais je rappelle ce que le président a dit. Le club est au-dessus de tout et je le partage à 100%.»

Comme l’attaquant français, installé dans le loft depuis bientôt trois semaines, le milieu de terrain italien et le meneur de jeu brésilien sont invités à partir. Ils n’ont pas intégré cette liste de joueurs mis au placard par le club mais Luis Enrique a confirmé qu’une discussion avait eu lieu avec eux, les invitant à partir. Si le l’ancien du Barça sera vraisemblablement absent demain contre les Merlus en raison d’un virus attrapé ces derniers jours, Marco Verratti devrait quant à lui être convoqué, en dépit des rumeurs de départ à son sujet.

«Pour Marco Verratti et Neymar, nous avons eu des conversations avec eux et je ne crois pas que ça soit professionnel de dévoiler le contenu de cette conversation. Cela restera entre nous, c’est du domaine privé. Je vous invite après à être attentif à mes actes car ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis.» Une dernière formule un peu choc de Luis Enrique laissant entendre qu’il est le seul maître à bord de son vestiaire. Reste à savoir à qui s’adresse ce coup de pression… aux concernés, ou à sa direction ?

