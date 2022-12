JT Foot Mercato : l'épopée du Maroc au Mondial va chambouler le mercato

La suite après cette publicité

Le Maroc au cœur du marché des transferts

Les joueurs du Maroc sont en train de chambouler le mercato. À commencer par Sofyan Amrabat, qui a mis la Premier League à ses pieds. Titulaire indiscutable dans le poste de sentinelle, le natif de Huizen est sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024, mais sûrement plus pour très longtemps. En effet, selon nos informations, l'entourage de Sofyan Amrabat a déjà rencontré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir. Le rendez-vous entre les deux parties a d'ailleurs été positif, et ces dernières ont prévu de se revoir après la Coupe du Monde 2022. Toujours d'après nos sources, Tottenham, mais aussi l'Inter Milan en Italie, suivent sa situation contractuelle avec attention, tout comme d'autres clubs de l'élite anglaise. L’autre Star qui pourrait faire ses valises prochainement, c’est Hakim Ziyech. Depuis cet été, plusieurs clubs ont proposé des offres de prêt pour s’attacher ses services, ce qui n'arrangeait pas les Blues. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan prépare une offre pour le milieu créateur, avec à nouveau un prêt rémunéré assorti d'une option d'achat fixée à 15 M€. Puis cette Coupe du Monde pourrait rapporter un joli pactole à Angers. Sofiane Boufal a des envies d’ailleurs et aimerait bien rejoindre la Liga comme il l’a confié aux journalistes d’AS. «C'est un championnat dans lequel j'ai évolué et j'espère y rejouer un jour. Je pense que c'est le championnat et le football qui correspondent le mieux à ma qualité. C'est toujours un plaisir de regarder les matchs là-bas. C'est un football que j'adore.» L’Angevin a bientôt 30 ans, son contrat se termine en juin 2024, il serait bien tenté par un dernier challenge. Et on va terminer avec son coéquipier en club et en sélection : Azzedine Ounahi. Après le match contre la Roja, il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, surtout en Espagne et en Italie. Ce serait d’ailleurs en Serie A que les intérêts seraient les plus concrets.

Changement de sélectionneur en Espagne

C’est officiel, Luis Enrique a été démis de ses fonctions à la tête de la Roja. L'élimination de l'Espagne par le Maroc lui a été fatale, la fédération espagnole cherche à repartir sur un nouveau projet. Elle l'a annoncé sur ses réseaux sociaux dans un communiqué. Et on connaît déjà son remplaçant, il s'agit de Luis de la Fuente, qui entraînait les espoirs jusqu'ici. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée, mais il sera sur le banc pour les matchs de qualification pour l'Euro en mars prochain, face à la Norvège et l'Ecosse.

Nouveau scandale au Brésil

Vinícius Júnior est au cœur d'une nouvelle étonnante polémique. Avec Eder Militão, il a profité de son jour de repos pour s'offrir une célèbre pièce de viande recouverte d'or. Un plaisir loin de faire l'unanimité au Brésil où l’on trouve ce geste indécent. Attaqué par les médias locaux, le Madrilène s'est défendu en conférence de presse hier : «Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. J'essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu'ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain».