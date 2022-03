L'OL se mêle à la course pour Memphis Depay !

À trois mois de la fin de la saison actuelle, le bilan de l'exercice de Memphis Depay est complexe. Certes, l'attaquant du FC Barcelone, arrivé l'été dernier en provenance de l'OL, est le meilleur buteur du club en Liga avec 10 buts inscrits. Mais, avec les recrues hivernales et des pépins physiques (ischio-jambier et tendon d'Achille), l'international néerlandais n'a plus été titularisé en championnat depuis une défaite face au Real Betis le 4 décembre dernier, enchaînant deux blessures en l'espace de quelques semaines.

De plus, l'ancien Gone ne semble plus être un premier choix dans le secteur offensif pour son entraîneur Xavi Hernandez, qui lui a néanmoins fait confiance au huitième de finale aller de la Ligue Europa face à Galatasaray, avant d'être remplacé par le nouveau goleador blaugrana Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 9 réalisations sur ses 8 derniers matches. Une efficacité qui a amené le coach catalan à préférer le Gabonais à la pointe de l'attaque, aux côtés d'un Ferran Torres en forme et d'une concurrence Traoré-Dembélé sur le côté droit. Et le technicien espagnol se pose des questions pour la saison prochaine.

Retour à Lyon ?

Cette situation pourrait pousser Memphis Depay à quitter la Catalogne, ce qui serait facilité par l'intérêt de plusieurs clubs européens selon les informations de Mundo Deportivo. Et parmi les prétendants, on retrouve l'Olympique Lyonnais, club qu'il a connu durant quatre ans avant de rejoindre les pensionnaires du Camp Nou. Le Batave avait connu ses meilleures saisons au Groupama Stadium, participant notamment à l'épopée européenne rhodanienne à l'été 2020 (demi-finale de LDC, perdue face au Bayern Munich). Le contrat expirant l'année prochaine (juin 2023) pourrait donc pousser l'OL à tenter de le rapatrier dès cet été. Surtout que les Lyonnais cherchent toujours à se renforcer offensivement.

Le club présidé par Jean-Michel Aulas n'est visiblement pas le seul à être attentif à la situation de l'attaquant de 28 ans. Le quotidien espagnol nous informe dans ses colonnes que certains clubs de Premier League, dont Tottenham, seraient très intéressés par un transfert. MD ajoute que quatre clubs italiens - l'AC Milan, l'Inter, la Juventus et Naples - ont le Néerlandais dans le collimateur, confirmant ainsi les informations de Sport, qui parlaient des intérêts des Rossoneri et des Bianconeri en février dernier...