Angers : Abdel Bouhazama envisage déjà la descente en Ligue 2

Après la nouvelle défaite d’Angers sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais (3-1), Abdel Bouhazama a semblé complètement dépité. L’entraineur angevin a même évoqué une possible descente en Ligue 2 lors de la traditionnelle conférence de presse d’après match. Même s’il s’agit encore seulement d’un plan B, il doit être envisagé selon le technicien du SCO Angers.

«C’est dur, mais il faut continuer à travailler. J’ai hâte pour les joueurs, les supporters, les familles, que les garçons aillent chercher une victoire parce que ça ferait du bien à tout le monde. Pour ce qui est du maintien, on avait nos chances mais on n’a pas battu les équipes de notre Championnat. Il y a une réalité qui est là, on n’avance pas. Il y a un plan A et un plan B mais le plan B de la Ligue 2 doit être envisagé» a notamment confié amer Abdel Bouhazama.

