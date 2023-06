L’Inter Miami encore battu en attendant Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Attendu avec impatience du côté de l’Inter Miami, Lionel Messi (35 ans) s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière en Major League Soccer. L’attaquant argentin aura fort à faire au sein d’une franchise qui est bonne dernière de Conférence Est. Qualifié en demi-finale de Coupe des États-Unis, l’Inter Miami rencontre une vraie série noire en championnat.

Cela fait depuis le 14 mai dernier et une victoire contre New England Revolution (2-1) que l’équipe floridienne n’a pas gagné en MLS. Battu par Nashville (2-1), Orlando City (3-1), Montréal (1-0), les New York Red Bull (1-0) et DC United (2-1), l’Inter Miami vient de connaître une sixième défaite de rang en championnat contre New England Revolution. Un revers 3-1 suite à des réalisations de Carles Gil (27e, sp), Matt Polster (34e) et Bobby Wood (51e). En fin de match, Josef Martinez a sauvé l’honneur sur penalty (84e).

À lire

PSG : Neymar n’est pas surpris par le choix de Lionel Messi