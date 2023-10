C4 : l’Eintracht Francfort et la Fiorentina se baladent, Besiktas coule à Bodø

Deuxième salve de la troisième journée de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir avec huit rencontres au programme. On débute ce tour d’Europe avec le gros score de la soirée, sur la pelouse du stade Artemio-Franchi, sur laquelle la Fiorentina se baladait face aux Serbes du FK Cukaricki (6-0), avec un doublé de l’attaquant argentin Lucas Beltran et une réalisation de l’ancien Marseillais Maxime Lopez. La Viola gagne deux places au classement et se hisse au premier rang de la poule F.

La suite après cette publicité

Deuxième du groupe G, l’Eintracht Francfort infligeait ce même score aux Finlandais du HJK, avec deux réalisations à mettre au crédit du Titi Parisien Junior Dina Ebimbe, qui servait même l’ancien Montpelliérian Ellyes Skhiri, buteur en seconde période. Besiktas, également équipe de taille de cette C4, s’inclinait face au FK Bodø/Glimt et passait dernier de la poule D. Enfin, la belle opération était réalisée par le Legia Varsovie, vainqueur des Bosniens de Zrinjski et nouveau leader du groupe E.

Les résultats complets du multiplex C4 de 21h

Groupe C :

Viktoria Plzen 0-1 Dinamo Zagreb : Chory (69e)

Groupe D :

Bodo/Glimt 3-1 Besiktas : Gronbaek (29e), Moumbagna (58e), Saltnes (87e) / Moe (csc, 90+1e)

Groupe E :

Zrinjski 1-2 Legia Varsovie : Bilbija (30e) / Jakovljevic (csc, 33e), Kramer (63e)

Groupe F :

Fiorentina 6-0 Cukaricki : Beltran (6e, 10e), Ikone (29e), Sottil (65e), Martinez Quarta (73e), Lopez (83e)

Genk 0-0 Ferencvaros

Groupe G :

Aberdeen 2-3 PAOK Salonique : Miovski (50e), Polvara (58e) / Despodov (73e), Vieirinha (84e), Schwab (pen 90+5e)

La suite après cette publicité

Eintracht Francfort 6-0 Helsinki JK : Dina Ebimbe (pen 12e, 89e), Koch (27e), Marmoush (31e), Tuta (45+3e), Skhiri (55e)

Groupe H :

Trnava 0-2 Nordsjaelland : Jensen-Abbew (36e), Rasmussen (48e)