BL : le Bayern déroule à Fribourg, Leverkusen fait couler le Hertha, Hoffenheim tombe face à Bochum

Le traditionnel multiplex de Bundesliga s'est déroulé ce samedi avec cinq rencontres au programme dans le cadre de la 28e journée du championnat outre-Rhin. Le principal résultat de l'après-midi concernait le Bayern Munich, vainqueur à Fribourg grâce aux entrants Gnabry et Sabitzer, ce dernier ayant a paraphé la large victoire bavaroise. Avec ce succès, les hommes de Julian Nagelsmann creusaient l'écart avec son dauphin, le Borussia Dortmund, qui reçoit le RB Leipzig plus tard dans la journée.

Dans les autres matches du jour avant l'affiche de 18h30, le Bayer 04 s'imposait à domicile face au relégable, le Hertha Berlin, pour ainsi confirmer sa troisième place au classement (2-1), notamment grâce à un Moussa Diaby double passeur décisif. En plus de Fribourg, Hoffenheim s'inclinait face à Bochum et perdait l'occasion de revenir à la hauteur du top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Enfin, Francfort retrouvait la première partie de tableau malgré un petit point pris après un match nul et vierge face à la lanterne rouge Greuther Fürth.

Les résultats du multiplex

Arminia Bielefeld 1-1 Stuttgart : Kruger (59e) / Kalajdzic (25e)

Bayer 04 2-1 Hertha Berlin : Alario (35e), Bellarabi (40e) / Darida (42e)

Eintracht Francfort 0-0 Greuther Fürth

Fribourg 1-4 Bayern Munich : Petersen (63e) / Goretzka (58e), Gnabry (73e), Coman (82e), Sabitzer (90+6e)

Hoffenheim 1-2 Bochum : Raum (54e) / Asano (28e, 59e)