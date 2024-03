L’OM condamne les attaques subies par ses supporters après le match contre Clermont

L’OM a assuré le spectacle ce samedi en s’imposant largement à Clermont (5-1). Malheureusement pour les supporters olympiens, la fête a été gâchée sur la route du retour. Comme annoncé par la préfecture de la Loire, huit cars de supporteurs marseillais ont été visés dans la nuit de samedi à dimanche par des «projectiles lourds», et se sont arrêtés au milieu de l’autoroute A47, où certains de leurs passagers ont blessé un automobiliste.

Contacté par La Provence, l’OM dit «condamner fermement les attaques subies par ses supporters alors qu’ils rentraient de Clermont-Ferrand après avoir affiché leur soutien à leur équipe tout au long de la rencontre sans le moindre incident», et s’étonne que le «déroulement des faits et le contexte n’aient pas été rapportés de manière plus précise, sans aucune mention de l’implication active dans les incidents du conducteur pris à partie». Pour rappel, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces faits.