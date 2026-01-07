CAN 2025 : Mohamed Amoura a chambré un supporter congolais

C’était la séquence humoristique qu’il ne fallait pas manquer lors du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et la République démocratique du Congo (1-0). Depuis le début de la compétition, un supporter des Léopards, nommé Michel Kuka Mboladinga, était le héros des tribunes. Présent à tous les matchs et surtout immobile, avec une chemise, un pantalon et une cravate colorés, le bras droit levé pour encourager, l’homme était la figure du peuple. Mais cela a malheureusement pris fin au bout de la soirée avec le but tardif d’Adil Boulbina (119e a.p). En effet, après l’ouverture du score et la frappe en lucarne du jeune algérien, le supporter s’est laissé tomber. Cela a évidemment fait réagir la toile aussitôt, mais pas seulement. Mohamed Amoura a également voulu chambrer le supporter congolais après la rencontre.

La suite après cette publicité

Le joueur offensif de Bundesliga, actuellement sous les couleurs de Wolfsburg, s’est payé la vedette en imitant, à la fin du match, la pose du supporter au sang-froid impressionnant. Sur la pelouse, l’international algérien s’est même allongé au sol pour montrer que celui-ci pouvait prendre du repos en rigolant. Éliminés en huitième de finale, les Léopards ne repartent pas sans souvenirs de ce tournoi aux multiples cultures, puisque la solidarité et la bonne humeur ont ravivé les tribunes lors de la phase de poule.