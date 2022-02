PSG : Mauro Icardi incertain contre le LOSC

Si Neymar va mieux, il ne devrait pas figurer dans le groupe du PSG pour aller défier le LOSC dimanche (20h45), dans le choc de la 23ème journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino pourrait en revanche devoir composer sans Mauro Icardi. L'Équipe rapporte que l'attaquant argentin est malade et qu'il a raté la séance d'entraînement ce vendredi.

La suite après cette publicité

Le quotidien sportif précise qu'Angel Di Maria est lui rentré d'Argentine après avoir évolué avec la sélection ces derniers jours et qu'il s'est entraîné normalement avec le reste de ses partenaires, tout comme Marquinhos (Brésil) et Achraf Hakimi (de retour de la CAN avec le Maroc). Toutefois, Keylor Navas, rentré du Costa Rica, est lui resté aux soins. Gianluigi Donnarumma devrait ainsi garder les buts parisiens à Lille.

Avec Zebet, nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Misez 10€ sur un premier but de Mbappé contre le LOSC et tentez de remporter 46 € (cote à 4,60). Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)