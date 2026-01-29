PSG : Luis Enrique a failli partir !

Luis Enrique fait l’unanimité à Paris. L’Espagnol, réputé pour son caractère et sa façon de travailler, a fait du Paris Saint-Germain une équipe qui gagne, et qui est enfin redoutée par tout le monde en Europe. Mais comme l’a expliqué Luis Campos dans un entretien accordé à Marca, la réalité actuelle du PSG aurait pu être bien différente puisque l’entraîneur espagnol a été à deux doigts de partir plus tôt que prévu…

« A la fin de sa première saison, il m’a dit un jour : "Luis, soit on améliore le niveau de l’entraînement au quotidien, avec des joueurs qui sont à mille km/H (comprendre : à 100%, NDLR), soit je pars". Il m’a inculqué cette exigence. Donc aujourd’hui, quand on veut recruter un profil qui nous intéresse, la première chose que je dis au joueur c’est : on te connaît très bien, mais si tu ne t’entraînes pas tous les jours à un niveau maximum, tu peux oublier, parce que tu ne vas pas jouer une minute". Et c’est la vérité », a expliqué le Portugais. Heureusement pour le PSG, Lucho n’est pas parti…