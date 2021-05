Charly Costes, de Montrouge à la Ligue 1

Un sacré coup d’accélérateur. En 2018 , Charly Costes a franchi de nouvelles étapes dans sa jeune carrière. Passé par Montrouge (où il côtoie notamment Cheick Oumar Diakité et Bradley Locko aujourd’hui respectivement au Paris FC et au Stade de Reims), le jeune homme de 16 ans, entraîné par Thomas Berlette, a tapé dans l’œil des observateurs. Là-bas, il rentre dans l'histoire du club en étant la première équipe amateur à atteindre le stade des demi finales des Play Off du championnat amateur U17, avec notamment un but lors des quarts de finales face au FC Lyon. Ambitieux, mais pas inutilement pressé, il ne peut pas ignorer les nombreux intérêts le concernant. Huddersfield, Valenciennes, Levante et surtout Brighton sont très intéressés. Friand de jeunes pousses prometteuses, le club anglais a tout fait pour l'enrôler, mais c’était déjà peine perdue. Charly Costes choisit finalement Dijon, où David Linares, entraîneur de l'équipe professionnel et ancien entraîneur de l'équipe de la réserve, le connaît parfaitement.

La suite après cette publicité

Et avancer, c'est exactement le plan de Costes. Depuis, tout s’est enchaîné à vitesse grand V. Membre du groupe U19 à son arrivée, il réalise un superbe début de saison, avec notamment 7 buts en toutes compétitions confondues. Mieux, il participe même à quelques séances avec l’équipe première, loin d’être impressionné par la différence d’âge ou de gabarit. Le jeune homme se distingue par sa capacité d'accélération, ses passes entre les lignes, sa personnalité et son sang froid devant les buts. Les qualités de Costes lui ont d'ailleurs permis de grappiller ses premières minutes avec le monde professionnel lors de la 38e journée de Ligue 1 face à Saint-Étienne. Talent à suivre.