OL : Bruno Guimarães toujours ciblé en Premier League... et par le PSG

Alors qu'il s'impose de plus en plus comme le leader du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club rhodanien, qui cherche à le prolonger. Le joueur auriverde de 24 ans n'a jamais caché son envie de rejoindre, un jour, la Premier League et plusieurs cadors du Championnat anglais poussent pour le faire venir.

Selon les dernières informations de Sky Sports, Arsenal, qui s'intéressait déjà à lui lorsqu'il était encore à l'Atheltico Paranaense lui fait toujours les yeux doux et pousse pour le recruter à l'issue de la saison actuelle. Tottenham et Manchester United pousse également pour le faire venir. Le média britannique informe également que le PSG surveillerait la situation de l'international brésilien de près. Il faudra tout de même sortir le chéquier puisque Jean-Michel Aulas avait dû lâcher 20 millions pour le faire venir et ne devrait pas le céder en dessous de 30 millions d'euros.