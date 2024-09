Paulo Fonseca joue déjà très gros avec l’AC Milan

La trêve internationale était arrivée à point nommé pour l’AC Milan. L’équipe entraînée par Paulo Fonseca n’avait pas remporté la moindre rencontre de Serie A, après trois journées, concédant deux matchs nuls (contre le Torino et la Lazio, 2-2) et une défaite (face à Parme, 2-1). Avec seulement deux points pris sur neuf possibles, les Rossoneri réalisaient leur pire début de saison en championnat depuis la saison 1997-1998. Un bilan qui avait amené les premières critiques autour du successeur de Stefano Pioli. Des tensions avec certains joueurs du vestiaire avaient également filtré, comme Théo Hernandez et Rafael Leão.

Cette entame de saison n’était pas du goût du propriétaire du club, Gerry Cardinale, qui avait fait le déplacement jusqu’à San Siro pour assister à la rencontre du Milan contre Venise, le week-end dernier. En cas de défaite, le crédit de Fonseca se serait amoindri encore plus. Finalement, la première victoire de la saison en Serie A contre Venise (4-0), dernier de Serie A, a permis à l’entraîneur de 51 ans de s’offrir un bon boule d’air frais : « Nous avons joué avec beaucoup d’envie et d’énergie. Nous avons eu de bons moments avec le ballon, mais je pense que nous pouvons améliorer notre gestion du ballon. Nous devons aussi trouver le bon moment pour attaquer. C’est un processus qui demande du temps. Il y a eu plusieurs bonnes choses, mais nous pouvons et devons-nous améliorer », avait-il déclaré au micro du média du club. Une victoire qui est la bienvenue alors que Milan et lui entament une semaine décisive contre Liverpool en Ligue des champions, puis l’Inter en championnat.

Liverpool, puis l’Inter en ligne de mire

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’équipe d’Arne Slot en C1, Paulo Fonseca s’est livré sur l’importance de ces deux gros rendez-vous. « Je suis conscient de la valeur du derby, mais Liverpool sera très difficile. C’est une grande équipe qui joue bien en position et qui a de grandes individualités. Nous devrons être parfaits sur le plan défensif pour gagner. Nous ne devons pas commettre la moindre erreur et être complets. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Demain, nous aurons l’occasion de voir si nous nous améliorons et si nous apprenons. Nous découvrirons notre véritable valeur. L’impact des supporters sera important. », a déclaré l’entraîneur de l’AC Milan pour Sport Mediaset.

Également interrogé sur ses relations avec Cardinale et Zlatan Ibrahimović, conseiller sportif du club milanais, Fonseca s’est montré plus évasif, indiquant être en discussions avec les deux hommes avant et après chaque rencontre. Les deux hommes seront sans doute présents ce mardi soir à San Siro pour la première des deux grosses affiches qui attendent Milan cette semaine. Bien lancer la campagne en Champions League et revenir à hauteur de l’Inter au classement : voici ce qui attend Fonseca qui peut enfin lancer son aventure milanaise… ou être déjà sur la sellette.