Nico Williams veut jouer en Premier League

Convoité depuis l’été dernier par le FC Barcelone, Nico Williams risque de ne pas rester très longtemps à Bilbao. Grand artisan du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, l’ailier de 22 ans désirait rejoindre le Barça dans la foulée de son championnat d’Europe. Mais il avait fini par rester une saison de plus avec son club formateur. Mais quel avenir pour lui désormais ?

La suite après cette publicité

À en croire les informations de The Athletic, le joueur ne serait plus trop emballé par l’idée de rester en Liga. Attiré par l’Angleterre, il aimerait découvrir la Premier League. Il ne manquera pas de prétendants puisqu’il est ciblé par Liverpool, Arsenal, Tottenham et Chelsea. Les quatre clubs ont clairement fait savoir au joueur qu’ils étaient intéressés pour un transfert.