OM : le divorce est acté entre les dirigeants et les supporters !

Mais que se passe-t-il à l’Olympique de Marseille ? Alors que le meilleur semblait à venir après des saisons encourageantes et un mercato ambitieux cet été, l’OM est déjà au bord de la crise après plusieurs contre-performances qui n’ont pas plu aux supporters. Reversé en Ligue Europa après une double confrontation honteuse contre le Panathinaïkos, Marseille n’a jamais convaincu lors de ses quelques victoires et a concédé deux nuls lunaires en Ligue 1. Ciblé pour sa gestion hasardeuse de plusieurs joueurs, parmi lesquels Azzedine Ounahi, et son jeu frileux par rapport à ses prédécesseurs, Marcelino est déjà sous le feu des critiques.

Ce lundi, le lendemain du nul soporifique face à Toulouse et de la bronca du Vélodrome, une réunion avait lieu entre les dirigeants et les groupes de supporters afin de discuter de la situation alarmante dans laquelle le club phocéen est englué. Prévue depuis longtemps, cette entrevue ne s’est pas passée de la meilleure des manières d’après RMC Sport qui confie ce lundi soir que le ton serait rapidement monté et plusieurs supporters auraient alors vidé leur sac à l’encontre de la direction olympienne.

En effet, alors que l’absence de Marcelino aurait été peu apprécié par les fans olympiens, ces derniers ont été très véhéments envers Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo, présents pour l’occasion. «On ne voit pas de ballon, aurait alors déclaré plusieurs supporters. On a honte. Vous ne nous respectez pas.» Alors que les départs de Steve Mandanda, Dimitri Payet et Matteo Guendouzi ont été reprochés à la direction, le choix Marcelino a également été remis en cause lors de cet entretien.

Ce dernier a finalement été rapide. Alors que les débats ont rapidement ressemblé à des sermons de la part des supporters envers leurs dirigeants, ces derniers sont restés choqués et ont même reçu une invitation à "faire leurs valises et de démissionner" rapidement de la part de plusieurs leaders d’associations de supporters. Ces derniers ont d’ailleurs mis fin à la réunion en quittant eux même la salle de réunion. Alors que la situation sportive de l’OM est déjà inquiétante, le divorce qui semble s’être acté ce lundi entre les supporters et la direction ne devraient vraiment pas arranger la situation olympienne à une semaine d’un Classique de tous les dangers face au PSG.