Juventus : Randal Kolo Muani, c’est déjà le messie

Randal Kolo Muani n’a pas mis longtemps pour revivre. Embourbé dans son aventure parisienne depuis 2023, l’ancien attaquant du FC Nantes se savait condamné à jouer le remplaçant du remplaçant sous les ordres de Luis Enrique. Ses 11 petits buts inscrits en 54 matches, toutes compétitions confondues, témoignaient d’un malaise pour un joueur recruté en échange de 90 M€. Cet hiver, RKM a pu mettre un terme à son calvaire francilien.

La suite après cette publicité

Prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison, l’international tricolore (27 sélections, 8 buts) a débarqué dans un pays prêt à lui tendre les bras. Le buteur n’a d’ailleurs pas mis longtemps à rendre la pareille en ouvrant le score pour la Vieille Dame face au rival napolitain à la 43e minute. Kolo Muani n’a pas empêché les siens de s’incliner face aux Partenopei (1-2), mais son but marqué lors de son premier match a marqué les esprits en Italie. Aujourd’hui, le joueur appartenant au PSG fait figure d’homme providentiel pour les inconditionnels de la Juventus.

RKM déjà devant Vlahovic ?

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport, a fait le point sur les joueurs indisponibles pour le match de dimanche contre Empoli. Et au moment d’évoquer les forces en présence, le journal au papier rose salue le retour de Kolo Muani qui n’a pas pu disputer le match de C1 cette semaine (pas inscrit). « Celui qui sera sans doute là, c’est Randal Kolo Muani, tout juste entré en jeu samedi dernier avec un but sur sa première action, prêt à reprendre sa place au centre de l’attaque après l’avoir laissée à Dusan Vlahovic en Ligue des Champions, n’étant pas encore enregistré. La Juventus a bien besoin de ses buts pour prendre des points et se relancer après un mois de janvier semi-tragique. »

La suite après cette publicité

Et si RKM est passé d’attaquant moqué en France à pompier de service de l’autre côté des Alpes, c’est parce que le buteur vedette des Bianconeri, Dusan Vlahovic, est dans le dur. Poussé vers la sortie après avoir été recruté à prix d’or (83,5 M€), le Serbe n’a plus marqué avec le maillot bianconero depuis le 17 décembre, lors du huitième de finale de Coupe d’Italie face à Cagliari. Cinquième du classement de Serie A, à neuf points du podium et seize du leader napolitain après treize matches nuls, la Juve ne peut plus se permettre d’avoir un attaquant en panne sèche. Une situation désespérée qui fait donc de Randal Kolo Muani le sauveur tant attendu, alors que l’ancien Parisien n’a disputé qu’un petit match.