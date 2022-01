Le FC Barcelone est attaqué de partout pour Gavi

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone tremble. Outre sa gestion dans le cas Ousmane Dembélé qui s'avère peu fructueuse, le club catalan commence à sérieusement s'inquiéter dans d'autres dossiers de prolongations qui n'avancent pas. On pense à Ronald Araujo et à Gavi. Les deux joueurs, jeunes mais déjà tellement importants pour Xavi, voient leur contrat se terminer en 2023 et rien ne dit qu'ils seront toujours au club la saison prochaine. Le défenseur uruguayen est courtisé par le Real Madrid notamment et il souhaite obtenir le meilleur contrat possible, n'hésitant pas à profiter de l'intérêt qu'il suscite pour faire monter les enchères. Gavi est dans une situation plus ou moins similaire. La direction semble lui faire davantage confiance pour ce qui est des négociations. Elles ont déjà démarré d'ailleurs mais elles traînent en longueur. Cette information est évidemment tombée dans l'oreille des plus grands clubs.

Surtout que le milieu de terrain de 17 ans possède une clause libératoire dans son contrat actuel de 50 M€. Presque une broutille eu égard à son potentiel et sa jeunesse pour les Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea, les trois clubs anglais très intéressés par les services du prodige. Le Bayern Munich s'est également signalé d'après les dernières informations de Sport. D'après le média, il n'y a pas un jour sans qu'un nouveau prétendant fasse son entrée en scène. L'ancien milieu de terrain de l'OM ou encore du Barça, Ivan de la Pena, désormais représentant de Gavi, croule sous les demandes de renseignements. Le Barça sait ce qu'il lui reste à faire pour conserver son joyau, rapidement devenu titulaire sous les ordres de Koeman puis de Xavi en club, et même de Luis Enrique en sélection. Les Blaugranas restent confiants dans ce dossier car le joueur a fait d'une prolongation sa priorité, seulement il faudra gonfler l'offre, malgré des finances toujours exigües.