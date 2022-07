Strasbourg : Alexander Djiku courtisé en France et à l'étranger

Selon les informations de L'Equipe, le défenseur central ghanéen Alexander Djiku continue d'attiser les convoitises, et ce malgré l'échec de son transfert à Hoffenheim au début du mercato estival. En France, le Black Star aux 17 sélections (1 but) figure dans les tablettes de deux équipes européennes la saison prochaine, Rennes (Ligue Europa) et Nice (Ligue Europa Conference).

Le quotidien français ajoute que celui à qui il reste un an de contrat avec le Racing est dans le viseur d'autres formations concernées par l'Europe, comme le Séville FC, qualifié pour la Ligue des Champions, et Trabzonspor, champion de Turquie en titre. Selon nos informations, cela devrait se jouer entre le Stade Rennais et Séville. L'an passé, le défenseur de 27 ans a été important dans le dispositif de Julien Stéphan, disputant 34 rencontres toutes compétitions confondues (dont 33 titularisations).