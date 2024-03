L’AC Milan attend 100 M€ pour Theo Hernandez

Courtisé par plusieurs écuries dont le Bayern Munich qui pense à lui pour prendre la succession d’Alphonso Davies, Theo Hernandez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Ce qui est sûr, c’est que l’AC Milan ne veut pas le perdre. Le Corriere dello Sport révèle que les Rossoneri souhaitent prolonger le joueur de 26 ans sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’idée est de lui offrir un nouveau bail de 3 ans avec un salaire plus important que celui qu’il a actuellement, à savoir 4,5 millions d’euros par an. Pour le moment, le Français n’a pas fait un pas dans un sens ou dans l’autre. Mais le CdS indique que le Bayern Munich compte lui offrir plus d’argent (un salaire entre 8 et 10 millions d’euros par an). Si jamais il devait rejoindre Munich, Milan ne le laissera pas partir pour moins de 100 millions d’euros.