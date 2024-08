Fenerbahçe fonce sur Ansu Fati

Un nouveau point de chute s’offre à Ansu Fati. L’ailier du Barça qui n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick pour le moment, cherche une porte de sortie pour cet été. D’après Sport, c’est le Fenerbahce de José Mourinho qui serait le dernier club en date à s’être proposé pour accueillir le joueur de 21 ans, en prêt, cet été.

L’international espagnol (10 sélections, 2 buts), n’arrive plus à enchaîner à cause des blessures. Après une expérience ratée du côté de Brighton, le natif de Bissau va tenter de relancer sa carrière cette saison. Le club le plus proche de s’attacher les services de Fati pour le moment semble être le FC Séville, où son coach, García Pimienta fait le forcing pour récupérer l’ailier. Toujours selon le média espagnol, l’Olympique de Marseille mais aussi Wolverhampton seraient venus aux renseignements pour le joueur formé à la Masia.