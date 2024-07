Droits TV, OM : l’énorme coup de gueule de Pablo Longoria

La question des droits tv de la Ligue 1 n’en finit plus. Sans diffuseur alors que la saison débutera au mois d’août, la Ligue 1 n’a d’autres choix que de s’en remettre à la création d’une chaîne 100% Ligue 1, envisagée par la LFP si aucun diffuseur n’est trouvé. Une option qui est loin de faire l’unanimité alors que BeIN Sports continue de faire profil bas pour lâcher une offre et que Canal + a annoncé son retrait. En conférence de presse, Pablo Longoria a effectué une sortie musclée.

La suite après cette publicité

«C’est une priorité, pas seulement pour l’OM, mais pour le football français. C’est le moment de faire unité. À titre individuel, je cherche à m’investir. Il faut respecter la responsabilité de la Ligue. Le championnat français est un des meilleurs d’Europe, on ne peut pas accepter une dévalorisation comme ça du produit. Je crois au niveau du championnat français. Je ne crois pas à la différence entre le championnat français, italien et espagnol. Je peux en parler après avoir travaillé pendant plusieurs années dans chacun de ces championnats. Ici en France, je le dis ouvertement, on ne parle pas football. On dévalorise notre produit. On ne cesse de parler football via les polémiques. On ne cherche pas à parler beaucoup de choses positives. Depuis quatre ans que je suis dans ce championnat, la qualité et le niveau d’affluence dans ce stade, c’est incroyable. Tous les entraineurs qui arrivent sont surpris par le niveau de notre championnat. On doit remettre le football au centre de la question. En Italie, on parle de toutes les équipes. On doit développer ce concept collectif. Pas sur les rumeurs autour du football». Les termes ont été lâchés.