Strasbourg prête Mahamé Siby au Paris FC

À la recherche d’un milieu de terrain pour compenser l'absence de Cyril Mandouki, gravement blessé, le Paris FC a annoncé, ce lundi, le prêt, en joker, de Mahamé Siby (25 ans) jusqu'en juin 2022. Arrivé en provenance du RC Strasbourg où il évoluait depuis l'été 2020, le milieu de terrain franco-malien va ainsi retrouver Thierry Laurey, ancien coach des Strasbourgeois et désormais à la tête du club de la capitale en Ligue 2. Ancien joueur de Valenciennes, Siby a donc déjà foulé les pelouses de l'antichambre de la Ligue 1 (5 apparitions) et dispose d'un profil intéressant puisqu'il peut également évoluer en tant que défenseur central.

Une nouvelle que le principal intéressé a accueilli avec beaucoup de motivation, en témoigne ses propos sur le site officiel du club : «j’ai senti une grosse volonté du Paris FC de me recruter. J’étais à la recherche de temps de jeu et je rejoins un club ambitieux où je connais bien le staff. Le Paris FC possède de très belles infrastructures et cela a joué dans ma décision de signer ici, tout comme le fait de jouer pour le club de la Capitale. J’ai grandi en région parisienne et je vais pouvoir jouer devant mes proches, ce sera une motivation supplémentaire».